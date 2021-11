Fußball-Kreisliga : Nach Sieg beim TSV Seestermüher Marsch: SSV Rantzau II ist Herbstmeister

Das Team von Trainer Jan-Hendrik Bruns konnte nach zwei späten Toren jubeln. Der TSV Sparrieshoop überraschte mit einem 2:1 gegen Union Tornesch II positiv.

Kreis Pinneberg | Schon am drittletzten Spieltag der verkürzten Hinrunde machten die Fußballer des SSV Rantzau II ihre Herbstmeisterschaft in der Kreisliga 1 perfekt. Allerdings kamen sie am Sonntag (14. November) beim TSV Seestermüher Marsch erst durch zwei späte Tore zu einem 2:0-Sieg. Heidgrabener SV II – TV Haseldorf 4:4 (3:2)War das Acht-Tore-Spektakel für die ...

