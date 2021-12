Fußball-Kreisliga : SSV Rantzau II gewinnt letztes Spiel des Jahres bei Holsatia/EMTV

Die Barmstedter verbringen das Weihnachtsfest nach ihrem 3:1-Erfolg an der Kaltenweide als Spitzenreiter mit neun Punkten Vorsprung. Die SV Lieth II fertigt den SV Hörnerkirchen II mit 7:1 ab.

Kreis Pinneberg | Die Rasenplätze in Hemdingen, Seestermühe sowie Klein Offenseth-Sparrieshoop waren aufgrund der Schneefälle am Sonntag (5. Dezember) unbespielbar. Zweimal rollte in der Fußball-Kreisliga 1 aber noch der Ball – den Kunstrasenplätzen am Butterberg und an der Kaltenweide sei Dank. SV Lieth II – SV Hörnerkirchen II 7:1 (2:0)Immerhin: Nun kann der SV Hö...

