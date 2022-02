Fußball-Kreisliga : Nach 0:1-Pausenrückstand: SSV Rantzau II überrollt SV Lieth II

Während die Barmstedter dank einer klaren Steigerung nach der Pause ihre Tabellenführung untermauern, rettet Holsatia im EMTV spät ein 2:2-Remis gegen Tornesch II und der Heidgrabener SV II gewinnt in Kummerfeld.

Kreis Pinneberg | Vom Spiel seiner SV Lieth II, die in der Fußball-Kreisliga 1 am Sonntag (13. Februar) den Tabellenführer SSV Rantzau II empfing, bekam der aus dem Urlaub zurückkehrende Trainer Thomas Dämmich nur noch die letzten 40 Minuten mit – und war sichtlich stolz auf die bis dahin gezeigte Leistung seiner Schützlinge. Yüksel bringt die SVL-Reserve in Front ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.