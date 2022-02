Fußball-Kreisliga : Mit Dennis Horn: Rot-Weiß Kiebitzreihe erreicht Remis im ersten Test

Ohne Chefcoach Patrick Bethke, der privat verhindert war, reichte es am Sonnabend (12. Februar) in der ersten Partie des Jahres zu einem 2:2 beim Eimsbütteler TV II, für den es bereits die zehnte Begegnung in 2022 war.

Kiebitzreihe | Weil Kindergeburtstag gefeiert wurde, konnte sich Patrick Bethke am Sonnabend nicht aus den heimischen vier Wänden entfernen. Ohne ihren Chefcoach absolvierten die Kreisliga-Fußballer von Rot-Weiß Kiebitzreihe ihr erstes Testspiel nach der Winterpause, in dem sie beim Eimsbütteler TV II (Spitzenreiter der Hamburger Kreisliga 10) ein 2:2 (1:1)-Unentsch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.