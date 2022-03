Fußball-Kreisliga : Mit Doppelpack von Lenny Glissmann: Rot-Weiß Kiebitzreihe gewinnt Topspiel

Das Team von Trainer Patrick Bethke entschied das Verfolger-Duell beim TSV Lägerdorf II am Sonntag (27. März) mit 3:1 für sich und darf nun im Klassement nach oben schauen.

Kiebitzreihe | „Ein unbekümmerter Flügelspieler und ein kompromissloser Kapitän, der voranging.“ Dies waren laut Trainer Patrick Bethke die Zutaten dafür, dass seine Fußballer von Rot-Weiß Kiebitzreihe am Sonntag mit einem 3:1 (3:1)-Sieg beim TSV Lägerdorf II erfolgreich in die Restrunde in Schleswig-Holsteins Kreisliga Süd-West starteten. „Die Platzverhältnisse war...

