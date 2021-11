Fußball-Kreisliga : SSV Rantzau II ist Herbstmeister – TSV Seestermühe schafft Sensation

Am vorletzten Hinrunden-Spieltag genügte den Barmstedtern ein 2:2 gegen Rasensport Uetersen, um auch zur Saison-Halbzeit ganz oben zu stehen. Die Seestermüher gewinnen mit 2:1 beim Tabellenzweiten Tornesch II.

Kreis Pinneberg | Am vorletzten Hinrunden-Spieltag sicherten die Kreisliga-Fußballer des SSV Rantzau II die Herbstmeisterschaft in der Staffel 1. Heidgrabener SV II – TuS Appen 3:0 (1:1)Beeindruckend effektiv war am letzten Dezember-Wochenende Chris Stief: Ehe er am Sonntag bei seinem Bezirksliga-Debüt für die ersten Heidgrabener Männer zwei Tore vorbereitete, traf ...

