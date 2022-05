Fußball-Kreisliga : Trotz Abstieg: Deshalb verlängert Michael Schippmann in Seestermühe

Der 54-Jährige erklärt, wieso er trotz der phasenweise schlechter Beteiligung an den Übungseinheiten und des Niedergangs in die Kreisklasse für ein zweites Jahr an der Dorfstraße beim TSV zugesagt hat.

