Fußball-Kreisliga : Alexandros Ignatiadis aus Griechenlands 3. Liga zu Rot-Weiß Kiebitzreihe

Der Stürmer, der zuletzt in seiner griechischen Heimat Militärdienst leistete, stürmte zuvor schon beim VfL Pinneberg unter Patrick Bethkes Regie – und wollte nun gerne wieder unter dem jetzigen RWK-Trainer spielen.

Kiebitzreihe | Felsen hochklettern und Hanteltraining waren zwei der Übungen, die Alexandros Ignatiadis während des Wehrdienstes in seiner griechischen Heimat nahezu täglich absolvieren musste. „Dabei hat er ordentlich an Muskelmasse zugelegt“, stellte Patrick Bethke fest. Der jetzige Coach der Kreisliga-Fußballer von Rot-Weiß Kiebitzreihe trainierte den Stürmer in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.