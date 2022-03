Fußball-Kreisklasse : VfR Horst II untermauert Tabellenführung, dritte Herren verlieren klar

Während die Zweitvertretung der Rasensportler am Sonntag (27. März) in der A-Kreisklasse mit 2:0 beim TSV Weddelbrook triumphiert, hat die VfR-Dritte in der B-Klasse bei der SG Itzehoe klar mit 2:7 das Nachsehen.

Horst | Horst Mit Paris Bruhn und Maximilian H...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.