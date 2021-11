Fußball-Kreisklasse B : Nach 2:0-Führung: VfR Horst III verliert 2:3 gegen SC Hohenaspe II

Dass es am Freitag (5. November) nach Toren von Rene Lemke und Julian Tyblewski noch eine Niederlage setzte, ließ einen ratlosen Trainer Marcel Mundt zurück.

Horst | „Wer 2:0 führt, der stets verliert.“ Dies galt am ersten November-Wochenende nicht nur für die Liga-Mannschaft des VfR Horst, die am Sonnabend (6. November) dem Marner TV mit 2:3 unterlag, sondern auch für die Drittvertretung, die bereits am vorherigen Abend in der B-Kreisklasse gegen SC Hohenaspe II mit 2:3 (1:0) das Nachsehen hatte. „Das ist absolu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.