Fußball-Kreisklasse A : Auf den Spuren von Mario Basler: Paris Bruhn glänzt beim VfR Horst II

Mit einem direkt verwandelten Eckstoß und insgesamt drei Treffern hatte der Linksfuß großen Anteil am 4:1-Sieg gegen den TSV Breitenberg, mit dem das Team von Trainer Lennart Jürs seine Tabellenführung verteidigte.

Horst | Auf den Spuren von Mario Basler, der in der Bundesliga-Saison 1994/1995 drei Eckbälle direkt verwandelte, bewegt sich Paris Bruhn: Für die A-Kreisklassen-Fußballer des VfR Horst II zirkelte er am Sonnabend (6.. November) ebenfalls zum dritten Mal einen Eckstoß direkt in das gegnerische Gehäuse. „Er hat einen linken Zauberfuß und seine gute Schusstechn...

