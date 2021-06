Fußball-Verbandsliga : Ingo Frees verlängert als Frauen-Trainer beim VfR Horst

Kurz nach seinem 52. Geburtstag sagte der frühere Torwart zu, an der Heisterender Chaussee in seine dritte Saison zu gehen.

Horst | Möglicherweise ist der Kaugummi-Verbrauch im Hause Frees in den letzten Monaten rapide gesunken. Während der Spiele seiner Verbandsliga-Fußballerinnen des VfR Horst bearbeitet Trainer Ingo Frees nämlich zumeist ein Kaugummi in seinem Mund – die letzte Partie liegt aber auf den Tag genau sieben Monate zurück. Am 17. Oktober 2020 unterlagen die Horsteri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.