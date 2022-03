Fußball-Kreisliga : Heidgrabener SV II empfängt Holsatia im EMTV zum Verfolger-Duell

Am Freitagabend (4. März, 19.30 Uhr) kommt es an der Uetersener Straße zum Derby zwischen dem HSV II und den Gästen aus Elmshorn. Beide Teams brauchen einen Sieg, um den Anschluss nach oben zu halten.

Heidgraben | Gerade einmal acht Punkte trennen in der Fußball-Kreisliga 1 den zweitplatzierten TV Haseldorf vom achten SV Lieth II. Mitten in diesem Getümmel treffen am Freitagabend (4. März) um 19.30 Uhr der Heidgrabener SV II (Platz 5, 20 Punkte) und Holsatia im EMTV (Platz 3, 23 Punkte) aufeinander. Beide Teams brauchen den Sieg, um den Kontakt zum Tabellenführ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.