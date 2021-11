Abschied von der Wilhelmstraße : Raspo und FCE – Rainer Klaar erzählt Elmshorner Fußball-Geschichte

Am Freitag (19. November) bestreitet der FC Elmshorn im Derby gegen die SV Lieth sein letztes Spiel auf der ehrwürdigen Anlage. Es gibt wohl kaum einen Platz im Kreis Pinneberg, der so viele Dramen geschrieben hat.

Elmshorn | Es ist eine Reise zurück in die Vergangenheit. „Es war eine andere Zeit – eine legendäre Zeit.“ Spricht man mit Rainer Klaar (62) über die Sportanlage an der Wilhelmstraße, gerät der Vizepräsident des FC Elmshorn ins Schwärmen. Es fallen Begriffe wie Freundschaft, Familie, Zusammenhalt, Sieg, Niederlage, Feiern, Urlaub und Tränen. Am Freitag, 19. N...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.