Fußball-Bezirksliga : FC Elmshorn: Sportchef Daniel Witt hört auf, zahlreiche Spieler könnten folgen

Während ein Trio mit dem Abschied kokettiert, weil es keine Mitfahrgelegenheit aus Hamburg mehr gibt, wurden zwei Akteure dem Landesligisten FK Nikola Tesla angeboten. Adrian Vukmirovic hat zum 31. Dezember gekündigt.

Elmshorn | Am Donnerstag, 11. Dezember 2014, hatte der Vorstand des FC Elmshorn seine Liga-Mannschaft aus der Oberliga Hamburg zurückgezogen. „Nur so konnten wir der Insolvenz entgehen“, erinnert sich Michael Homburg, der seit Sommer 2014 FCE-Präsident ist. Auf den Tag genau sieben Jahre später erfuhr shz.de nun am Sonnabend (11. Dezember) aus sicherer Quelle, d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.