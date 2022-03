Fußball-Bezirksliga : Erlösung für die SV Lieth: Späte Tore bringen 2:0-Sieg beim SC Pinneberg

Marvin Böttchers Treffer in der 84. Minute und ein Elfmeter in der Nachspielzeit bescherten den „Roten Teufeln“ am Freitag (25. März) einen wichtigen Erfolg bei einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.

Klein Nordende | Hatte sich Interims-Coach Bo Hansen schon im Vorfeld des Kellerduells zwischen dem SC Pinneberg und seiner SV Lieth in der Fußball-Bezirksliga 1 über nervenaufreibende Wochen beklagt, so wurde die Partie am Freitagabend selbst dann zu einer wahren Zerreißprobe für ihn. Erst nach 84 torlosen Minuten erlöste Marvin Böttcher seinen Trainer, indem er die ...

