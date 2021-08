Fußball-Bezirksliga : Nico Bauermeister schießt SV Hörnerkirchen zum Auftaktsieg

Dank eines verwandelten Strafstoßes schlug das Team von Trainer Jürgen Kohnagel zum Saisonstart Blau-Weiß 96 Schenefeld mit 1:0.

Brande-Hörnerkirchen | Von einem Unglück blieb der SV Hörnerkirchen am Freitag, dem 13., verschont. Ganz im Gegenteil: Etwas Glück gehörte dazu, als die Bezirksliga-Fußballer zum Saisonauftakt gegen Blau-Weiß 96 Schenefeld per Foulelfmeter zu ihren ersten drei Zähler kamen. Den Erfolg machte Nico Bauermeister in der 71. Spielminute klar, als Schiedsrichter Ivan Feric (SV To...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.