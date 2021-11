Fußball-Bezirksliga Frauen : Nach emotionaler Schlussphase: SG FC Elmshorn/SV Lieth unterliegt SV Eidelstedt

Bis zur 77. Minute stand es am Sonntag (13. November) am Butterberg 0:1. Dann traf das Team von SG-Trainer Michael Homburg zweimal, verlor aber am Ende mit 2:5.

Klein Nordende | „Zu viele Kranke, Verletzte und beruflich Verhinderte.“ So erklärte Trainer Michael Homburg, dass seine Bezirksliga-Fußballerinnen der SG FC Elmshorn/ SV Lieth am 7. November beim Eimsbütteler TV III nicht antraten. „Es war keinesfalls so, dass wir einer drohenden, hohen Niederlage beim Spitzenreiter entgegen wollten“, versicherte Homburg. Eine Woche ...

