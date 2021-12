Fußball-Bezirksliga : Allerletztes Spiel an der Wilhelmstraße: FC Elmshorn verliert gegen SC Egenbüttel

Unter der Regie von Aushilfstrainer Uwe Wölm, der den erkrankten Hesham Hassan vertrat und auf zahlreiche Leistungsträger verzichten musste, setzte es am Freitag (3. November) eine 0:3-Heimpleite.

Elmshorn | Größer hätten die Unterschiede kaum sein können. Waren am 19. November beim offiziellen Abschiedsspiel vom Sportplatz Wilhelmstraße noch 375 zahlende Zuschauer gekommen, so hörte der Ordner, der am Freitag (3. Dezember) Einlass gewährte, nun schon nach 30 Besuchern auf zu zählen. „Das lag sicher auch am nasskalten Wetter“, vermutete Uwe Wölm, Vizeprä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.