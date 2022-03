Fußball-Bezirksliga : Kampflose Niederlage: FC Elmshorn tritt gegen Kummerfelder SV nicht an

Weil nur neun einsatzfähige Spieler zur Verfügung stehen, geben Trainer Feyyaz Kilic und die FCE-Verantwortlichen das für Freitag (25. März) angesetzte Duell mit dem Spitzenreiter kampflos mit 0:3 verloren.

Elmshorn | Am Donnerstagabend (24. März) schaute sich Feyyaz Kilic mit Freunden das Fußball-Länderspiel der Türkei gegen Portugal, in dem es um ein Ticket für die Weltmeisterschafts-Endrunde ging, an. Am Freitag (25. März) gibt es auch höchstens Fußball im Fernsehen für Kilic – denn seine Bezirksliga-Kicker des FC Elmshorn treten zum Spiel gegen den Kummerfelder...

