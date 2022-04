Fußball-Bezirksliga : Plätze unbespielbar: Derby FC Elmshorn gegen Heidgrabener SV fällt aus

Weil der FTSV Fortuna Elmshorn nach den Regenfällen die Plätze am Ramskamp sperrte, fällt das für Dienstag (5. April) geplante Nachholspiel erneut aus.

Elmshorn | Für die dritte Spielabsage in Folge für die Bezirksliga-Fußballer des FC Elmshorn gibt es den dritten Grund. Am 26. März waren sie gegen den Kummerfelder SV wegen zahlreicher Verletzter nicht angetreten, was eine kampflose 0:3-Niederlage zur Folge hatte. Den für Sonntag (3. April) geplanten Keller-Kick beim SV Hörnerkirchen ließen die FCE-Verantwortl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.