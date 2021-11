12. bis 18. November : Fußball, Basketball, Handball & Co: Alle Sport-Termine für den Kreis Pinneberg

Der FC Elmshorn bittet am Freitag (12. November) zum Fußball-Derby gegen SV Hörnerkirchen. Die Oberligisten müssen auswärts ran. Im Hallensport stehen zahlreiche Heimspiele auf dem Programm.

Kreis Pinneberg | Die Fußball-Oberligisten müssen an diesem Wochenende auswärts ran. In der Fußball-Bezirksliga stehen zahlreiche Derbys an. Die Volleyballer der VG Halstenbek-Pinneberg und VG Elmshorn fiebern ihren Heimspielen entgegen. Sport-Termine Sport-Termine Sport-Termine Sport-Termine Sport-Termine Sport-Termine ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.