Fußball-A-Kreisklasse : Mit Liga-Leihgaben: TuS Hemdingen-Bilsen II feiert ersten Saisonsieg

Das Team von Trainer Björn Renter triumphierte beim Sieben-Tore-Spektakel gegen den Tabellenzweiten FC Union Tornesch III und gab die Rote Laterne zurück an den Heidgrabener SV III.

Hemdigen | „Er hat ja in der Saison 2017/2018 auch eine gute fußballerische Ausbildung erhalten.“ Dies merkte Thomas Ziemke, der in jener Saison die Kicker des TuS Hemdingen-Bilsen II betreut hatte, an, als Phillip Eichhorn am Freitagabend im A-Kreisklassen-Nachholspiel beim FC Union Tornesch III das zwischenzeitliche 2:0 schoss. Vor den Augen ihres Ex-Trainers ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.