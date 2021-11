Welttag der Armen in Elmshorn : Für die Bahnhofsmission: Orange Schals zum Mitnehmen sollen Spenden bringen

180 selbstgestrickte Schals hängen in der Elmshorner Innenstadt an Fahrradständern, Geländern und auf einer Leine vor dem Bahnhof. Jeder kann einen mitnehmen, die Schals sollen Wärme bringen und zum Spenden animieren.

Elmshorn | Stolz steht Christiane Borkenhagen vor der Muttergottes an der katholischen Kirche Mariä Himmelfahrt in Elmshorn. Die verwitterte Steinfigur trägt jetzt einen leuchtend orangen Schal. Diesen Schal hat Christiane Borkenhagen gestrickt. Dann nimmt sie sich einen großen Kunststoffbeutel und geht los in Richtung Bahnhof, weitere Schals aufhängen ...

