Fußball-Kreisliga : Fünfter Spieltag: Derbys in Heidgraben und Seestermühe

Am ersten Oktober-Wochenende will der SSV Rantzau II seine weiße Weste im Auftritt beim Heidgrabener SV II verteidigen. Der TSV Seestermüher Marsch empfängt die SV Lieth II zum Kellerkick.

Kreis Pinneberg | Diese Fußball-Partien sind am Wochenende in der Kreisliga im Kreis Pinneberg geplant: Kreisliga 1, Männer Heidgrabener SV II – SSV Rantzau II (Freitag, 1. Oktober, 19.30 Uhr)Noch immer ohne den verletzten Mittelfeldmann Fabian Hlede, der „mit seiner Erfahrung Gold wert wäre“, so Trainer Frank Rockel, empfängt die Heidgrabener Reserve die verlust...

