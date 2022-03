Solidarität für die Ukraine : Friedenssingen in der Thomaskirche Elmshorn

In der Thomaskirche in Elmshorn wird für die Ukraine gemeinsam mit Gesang ein Zeichen für den Frieden gesetzt.

Elmshorn | Zu einem Friedenssingen für die Ukraine und ihre Bürger lädt die Emmaus-Kirchengemeinde in die Thomaskirche Elmshorn, Breslauer Str. 3, ein. Am Sonnabend, 5. März, können alle, die Solidarität mit dem ukrainischem Volk zeigen möchten, ab 17Uhr dabei sein. „Zusammenhalt, Hoffnung verbreiten, beten für Frieden, all Dieses ist in der momentanen Lage d...

