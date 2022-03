Fußball-Landesliga der Frauen : Dirk Kasischke im Gespräch: So tickt der neue Trainer des VfR Horst

Der 58-Jährige, der in Lentföhrden lebt und hauptberuflich LKA-Beamter in Hamburg ist, erklärt, wie er zum Nachfolger des zurückgetretenen Ingo Frees wurde und welche Art von Fußball er favorisiert.

Horst | „Ich bin Dirk.“ So stellte sich Dirk Kasischke bei den Landesliga-Kickerinnen des VfR Horst und deren Wegbegleitern vor. „Im Fußball sollten sich alle duzen“, ist die Meinung des 58-Jährigen, der in der letzten Woche als neuer Coach der VfR-Frauen installiert wurde und nun zusammen mit Moritz Graw ein Trainerteam bildet. „Ich bin in Horst von den Spie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.