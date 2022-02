Frauen-Fußball : VfR Horst feiert Testspiel-Kantersieg – Neuer Trainer kommt „zeitnah“

Mit einem Doppelpack von Katharina Fock schlug der Landesligist den SV Merkur Hademarschen aus der Parallelstaffel mit 5:1. Zudem stehe der neue Trainerpartner von Moritz Graw in den Startlöchern.

Horst | Einerseits war es „nur“ ein Testspiel. Andererseits empfingen die Fußballerinnen des VfR Horst (Landesliga Holstein) am Sonnabend (19. Februar) mit dem SV Merkur Hademarschen den Rang-Fünften der Parallelstaffel. Und da die Dithmarscherinnen in ihren bisherigen acht Saisonspielen in der Landesliga Schleswig erst 14 Gegentore kassierten, war es umso be...

