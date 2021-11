Basketball-Stadtliga : Frauen des Elmshorner MTV feiern zweiten Sieg in Serie

Die Korbjägerinnen von Trainer Jan-Ove Stukenburg zeigen dabei gegen den Hamburger SV II vor allem in der Defensive eine erstklassige Leistung.

Elmshorn | Die Basketballerinnen des Elmshorner MTV haben den zweiten Sieg in Serie eingefahren. Das Team setzte sich in der heimischen KGSE-Sporthalle souverän mit 44:26 gegen den Hamburger SV II durch. Elmshorn wollte an die Leistung der Vorwoche anknüpfen „Nach dem Sieg in der Vorwoche beim Walddörfer SV II wollten wir an die Leistung anknüpfen“, erklär...

