Fahrverbote drohen : Frau und Mann aus Elmshorn rasen an Kölln-Reisieker Schule vorbei

Die 41-Jährige und der 54-Jährige wurden in der 30er-Zone mit Tempo 59 gemessen. Den beiden drohen empfindliche Strafen.

Kölln-Reisiek | Beamten des Polizeirevers Elmshorn kontrollierten am Dienstag (2. März) in der Köllner Chaussee den Verkehr vor einer Schule in Kölln-Reisiek. Etwa zwei Stunden lang dauerte der Kontrolleinsatz der Polizei in der 30er-Zone in Fahrtrichtung Elmshorn. 20 Verkehrsverstöße wurden dabei geahndet. Acht Verstöße lagen sogar im Bußgeldbereich, teilt die Po...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.