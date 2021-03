American Football : Auch Manuel Roso verlässt die Fighting Pirates gen Huskies

Der Defensive Tackle kehrt nach drei Jahren in Elmshorn zur neuen Saison zum Zweitligisten Hamburg Huskies zurück.

Elmshorn | Als Defensive Tackle stand Manuel Roso in den Spieljahren 2018 sowie 2019 in der Deckung der Footballer der Elmshorn Fighting Pirates seinen Mann und trug dazu bei, dass im Herbst 2019 der Aufstieg in die GFL1 gelang. Nachdem die Verantwortlichen der „Piraten“ nun aber kurz vor dem Jahreswechsel ihren Rückzug aus Deutschlands höchster Spielklasse erk...

