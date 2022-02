Nach Valentinstags-Aufruf : Flut von Karten erreicht Elmshorner Seniorenheim

Die Mitarbeiter hatten dazu aufgerufen, den Bewohnern Karten und Briefe zu schicken. Mehr als 300 Menschen kamen dem nach – ganze Schulklassen beteiligten sich an der Aktion.

Elmshorn | Mit soviel Post hatten sie nicht gerechnet: Am Valentinstag quoll der Briefkasten des Johanniter-Hauses förmlich über, berichtet Leiterin Martina Bieller-Großkopf. Die Mitarbeiter des Seniorenheimes hatten dazu aufgerufen, den Bewohnern in Zeiten der Pandemie eine besondere Freude zu bereiten und Briefe so Grußkarten zu schicken. Mehr als 300 Einse...

