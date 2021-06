Flora-Woche : Corona-Pandemie: Elmshorner Hafenfest fällt auch in diesem Jahr aus

Zum zweiten Mal in Folge wird das beliebte Stadtfest am letzten Augustwochenende in Elmshorn abgesagt. Aber es gibt einen kleinen Ersatz.

Elmshorn | Nun ist es endgültig: Das Hafenfest und die Flora-Woche 2021 fallen aus. Damit ist das beliebte Elmshorner Stadtfest zum zweiten Mal aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden. „Wir, die verantwortlichen Mitglieder des Verkehrs- und Bürgervereins (VBV), haben uns heute Morgen zusammengesetzt und sind zu der Entscheidung gekommen, dass wir das Hafenf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.