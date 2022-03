Hochwasserschutz-Übung : So funktioniert der Hochwasserschutz in Elmshorn

Zum ersten Mal seit zehn Jahren haben Elmshorner Katastrophenschützer für ein Hochwasser geübt. Erkenntnis: Klappt, aber in der Stadtplanung klafft eine Lücke.

Elmshorn | „Es ist erheblich schneller fertig geworden als gedacht“, stellt Michael Kanarski, stellvertretende Elmshorner Wehrführer, fest. Feuerwehrleute und Ehrenamtler vom Technischen Hilfswerk (THW) haben in Elmshorn geübt, was bei Hochwasser zu tun ist: Stöpen bauen. Das sind Absperrungen, die an vorbereiteten Stellen schnell aufgebaut werden können, um die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.