Stadt investiert 1,3 Millionen : Feuerwehr Elmshorn nimmt zwei neue Drehleitern in Betrieb

Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje überreichte der Freiwilligen Feuerwehr die Schlüssel zu den neuen Fahrzeugen. Nun können die Helfer im Ernstfall auf bis zu 30 Meter hoch gehen.

Elmshorn | Die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn hat zwei neue Drehleiter-Fahrzeuge in Betrieb genommen. Bürgermeister Volker Hatje überreichte den ehrenamtlichen Helfer am Dienstagabend offiziell die Schlüssel an die Gruppenführer Patrick Mohn und Alexander Ratz-Wahlers. „Wir sind sehr glücklich über die neue Ausrüstung“, sagte Wehrführerin Britta Stender, die gem...

