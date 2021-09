Feuerwehr im Einsatz : Defekte Lampe löst Alarm im Elmshorner Krankenhaus aus

Gleich zwei Mal wurde die Freiwillige Feuerwehr am Mittwoch alarmiert. Beide Male konnten die Helfer nach kurzer Zeit wieder abrücken.

Elmshorn | Rauchentwicklung am Elmshorner Krankenhaus: Was am Mittwoch (29. September) erst wie ein großer Einsatz angemutet und die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn in Alarm versetzt hatte, entpuppte sich am Ende doch nur als eine brennende Lampe Mit zehn Fahrzeugen rückten die ehrenamtlichen Helfer gegen 13 Uhr in Richtung Klinik an der Agnes-Karll-Allee aus....

