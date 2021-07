Drei Wehren im Einsatz : Feuer in Kiebitzreihe: Zwei Lagerschuppen abgebrannt

Die beiden Gebäude sind komplett zerstört worden. Die Retter können ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus verhindern.

Kiebitzreihe | Bei einem Feuer in Kiebitzreihe sind am Donnerstagnachmittag (8. Juli) ein Holzunterstand samt angrenzendem Lagerschuppen komplett zerstört worden. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein nahegelegenes Wohnhaus verhindern. Laut Aussage eines Polizeibeamten vor Ort hat es keine Verletzten gegeben. Gebäude stehen in Vollbrand Der ...

