Feuer in Kiebitzreihe : Auto steht lichterloh in Flammen und brennt aus

Die Feuerwehr konnte nur unter Atemschutz löschen und musste außerdem das ausgelaufene Öl abbinden.

Kiebitzreihe | Am Mittwoch (3. März) hat im Moordamm in Kiebitzreihe ein Auto gebrannt. Von dem Mercedes blieb am Ende nur ein ausgeglühtes Wrack übrig. Die Feuerwehren Kiebitzreihe löschte mit Unterstützung aus Horst. Der 84 Jahre alte Fahrer der Limousine war offensichtlich auf dem Weg nach Hause, als sein Fahrzeug Feuer fing. Ursache war nach Polizeianga...

