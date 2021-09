Flammen schlagen aus Küche : Feuer in Horst: Drei Wehren löschen Brand in Mehrfamilienhaus

Dichter Rauch zog am Mittwoch durch Horst. An der Schulstraße brannte es am Morgen in einer Dachgeschosswohnung.

Horst | Großeinsatz für drei Feuerwehren am Mittwoch (22. September) in Horst (Kreis Steinburg): Am Morgen war dort an der Schulstraße ein Feuer in der Küche einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen von Feuerwehr und Polizei niemand. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Auch die Brandursache ist noch unklar....

