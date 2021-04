Feuer in Elmshorn : Disko schlägt Alarm: Textil-Reinigung in der Kurt-Wagener-Straße ausgebrannt

Die Einsatzkräfte rückten aus, nachdem die automatische Brandmeldeanlage des Tanzlokals im Obergeschoss ausgelöst wurde.

Elmshorn | Am späten Mittwochabend (21. April) ist eine Textil-Reinigung an der Kurt-Wagener-Straße in Elmshorn ausgebrannt. Die Feuerwehr Elmshorn war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort, da das genaue Ausmaß des Feuers zunächst unklar gewesen war. Personen wurden nicht verletzt. Die Reinigung liegt im Erdgeschoss eines großen Gebäudekompl...

