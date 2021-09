Feuer in Elmshorn : Zwei Katzen sterben bei Küchenbrand am Wahltag

Das Feuer war am Wahlsonntag gegen 15.30 Uhr ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit 30 Kräften im Einsatz. Für zwei der drei Katzen kam jede Hilfe zu spät.

Elmshorn | Menschen kamen nicht zu Schaden, für zwei Katzen aber kam jede Hilfe zu spät, als es am Sonntag (26. September) in Elmshorn zu einem ausgedehnten Küchenbrand kam. Zeugen hatten um 15.38 Uhr per Notruf eine starke Rauchentwicklung aus dem Zwei-Familien-Haus an der Peter-Meyn-Straße gemeldet, wie ein Feuerwehr-Sprecher sagte. Die Bewohner der Erdgeschos...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.