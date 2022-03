Feuer an Adolfstraße : Feuerwehr Elmshorn verhindert Dachstuhlbrand eines Wohnhauses

Die Einsatzkräfte waren gegen 23.30 Uhr in die Adolfstraße zu einem unbewohnten Zweifamilienhaus gerufen worden. Ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl konnte verhindert werden.

Elmshorn | Die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn ist am Montag (28. März) am späten Abend noch einmal ausgerückt. Den Helfern war um 23.23 Uhr ein rauchender Dachstuhl in der Adolfstraße gemeldet worden. Als die ersten Einsatzkräfte gegen 23.30 Uhr am Einsatzort eintrafen, fraß sich das Feuer bereits im hinteren Bereich des unbewohnten Zweifamilienhauses die Hausfa...

