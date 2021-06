Tierseuche ausgebrochen : Faulbrut bei Bienen: Kreis errichtet Sperrbezirk in Elmshorn

Es handelt sich um eine übertragbare, bakteriell bedingte Tierseuche, die große Schäden an der Bienenbrut verursacht. Alle Bienenvölker im Sperrbezirk müssen umgehend untersucht werden.

Elmshorn | Keine guten Nachrichten für die Imker in Elmshorn. In einem Bienenbestand wurde der Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut festgestellt. Das teilt der Kreis Pinneberg mit. Er hat umgehend reagiert und das Gebiet in einem Umkreis von einem Kilometer um den befallenen Bienenbestand als Sperrbezirk festgelegt und in einer Allgemeinverfügung Anordnungen erl...

