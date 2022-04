Eröffnung im November : Faraz und Ezaz Butt bringen den Affenfelsen-Burger nach Elmshorn

Burger in Restaurant-Qualität, nach Hause geliefert oder zur Abholung: Das ist das Konzept der Hamburger Firma, die sich auf ganz Deutschland ausbreiten will. Die Filiale in Elmshorn soll zur Ideenwerkstatt werden.

Elmshorn | Elmshorn ist eine vegane Hochburg – zumindest ein bisschen. Denn in der im November neu eröffneten Affenfelsen-Filiale ist die Nachfrage nach vegetarischen und veganen Gerichten im Vergleich zu den übrigen sechs Niederlassungen der Hamburger Burger-Kette am größten, sagt Ezaz Butt. Der 31-Jährige macht in der Firma seines Bruders Faraz Butt den Küchen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.