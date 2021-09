Falschparker in Kollmar : „Das kotzt mich an“: Verkehrsüberwachung verärgert Bürgermeister

Falsch geparkte Fahrzeuge sorgen in Kollmar für Unmut. Doch noch größer ist die Verärgerung der Gemeinde über die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die beide nicht zuständig sein wollen.

Kollmar | Die Situation des ruhenden Verkehrs ist den Kommunalpolitikern in Kollmar schon lange ein Dorn im Auge. Besonders an den Wochenenden stellen Besucher der Gemeinde, die einen Spaziergang an der Elbe machen wollen, ihre Fahrzeuge oftmals nicht korrekt ab, behindern somit den fließenden Verkehr und die Sicherheit auch in den Wohngebieten. Zuständigkei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.