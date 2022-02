100 Praktikanten in 20 Jahren : Fairtrade in Elmshorn: Weltladen engagiert sich in der Bildungsarbeit

Elmshorn ist Fairtrade-Town. Um die Zertifizierung haben sich Weltladen-Betreiber Ursula und Albert Röhl gekümmert. Die Stadt gab dem Ehepaar einen Zuschuss für bildungspolitische Arbeit.

Elmshorn | Marlena Herz wollte „nach der Schule noch was Sinnvolles tun“, sich für die Umwelt und Menschen einsetzen. Deshalb entschied sich die 18-Jährige für ein Freiwilliges ökologisches Jahr (FöJ) beim Weltladen Top 21 in Elmshorn. Und auch der Abiturientin Safiya Alwgiea liegen Menschenrechte und fairer Handel am Herzen. Die EBS-Schülerin absolvierte vor ku...

