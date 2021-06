Schuldfrage noch unklar : Fahrzeuge stoßen frontal zusammen: Unfall auf der L 288 bei Sparrieshoop

Nach dem Unfall auf der L 288 musste der Verkehr für mehr als eine Stunde umgeleitet werden. Für die Beteiligten verlief der Crash glimpflich.

Klein Offenseth-Sparrieshoop | An der A23-Anschlussstelle Horst/Elmshorn ist es am Freitagmittag (25. Juni) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Nach ersten Angaben befuhr gegen 11.50 Uhr eine 54-Jährige mit ihrem Toyota die L 288 in Richtung Klein Offenseth-Sparrieshoop, als sie beim Einbiegen in den Auffahrtsbereich zur Autobahn mit einem entgegenkommenden S...

