Elmshorn : Abenteuertour in die Wingst: Das plant die Fahrradgruppe Rückenwind

Im Mai gehen die Rückenwindler Elmshorn wieder auf eine Abenteuerreise mit dem Fahrrad. Im Landkreis Cuxhaven steht einiges auf dem Programm.

Elmshorn | Es wird wieder losgeradelt: Die Gruppe Rückenwind Elmshorn geht am Wochenende vom 26. bis 29. Mai auf eine viertägige Abenteuertour in den Höhenzug Wingst im Landkreis Cuxhaven. Los geht es am Donnerstag, 26. Mai, um 8.30 Uhr von der Stadtparkseite des Elmshorner Rathauses. Tierpark, Museum und Deutscher Olymp Eltern und sicher fahrende Kinder a...

