Elmshorn : Fällung der Blutbuche: Stadt rudert zurück und sucht Alternativen

Jetzt sollen plötzlich Experten herangezogen werden, um eine Umsetzung des Baumes doch noch zu ermöglichen. Das klang vor wenigen Tagen noch ganz anders. Der massive Protest der Bürger hat anscheinend Wirkung gezeigt.

Elmshorn | So schnell kann das also gehen, wenn die Elmshorner auf die Straße gehen und Widerstand leisten. Die Blutbuche an der Schauenburgerstraße wird zunächst nicht gefällt, sondern erhalten. Das teilt die Stadtverwaltung mit. „Wir unternehmen derzeit keine Aktivitäten zur Entnahme des Baumes. Er wird so lange wie möglich an seinem heutigen Standort verbleib...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.