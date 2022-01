Elmshorn : FTSV Fortuna holt neuen Schwimm-Trainer: Das ist Artemii Orekhov

Der gebürtige Ukrainer lebte nach einem Sport-Stipendium lange in den USA. Anfang 2021 verschlug es den 28-jährigen B-Lizenz-Inhaber zu seiner Frau nach Rellingen – für die Elmshorner „ein Glücksfall“.

Elmshorn | Artemii Orekhov steht am Beckenrand der Elmshorner Traglufthalle und schaut sich ganz genau die Schwimmzüge seiner Schützlinge an. Immer wieder sucht er das Gespräch und gibt Tipps – Orekhov ist in seinem Element. Der 28-Jährige ist der neue Schwimmtrainer des FTSV Fortuna Elmshorn. In der Jugend für das ukrainischen Junior-Olympia-Team am Start ...

